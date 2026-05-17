La Roma plane sur Rome, la Juve perd très gros

La Vieille Dame fait son âge. C’est le grand perdant de ce multiplex dominical du côté de l’Italie. Battue chez elle par la Fiorentina (0-2), la Juventus perd sa place dans le top 4 de Serie A à une journée du terme. Elle n’a ainsi plus son destin en main pour espérer participer à la Ligue des champions la saison prochaine ; la faute notamment à un but de l’ancien Parisien Cher Ndour et à un bijou de Rolando Mandragora. Une C1 pour laquelle l’AS Rome a déposé une sérieuse candidature en dominant la Lazio dans un derby marqué par la double expulsion de Wesley et Nicollo Rovella (2-0). Mais le grand bonhomme du match se nomme Gianluca Mancini, auteur de deux coups de casque gagnants sur corner.

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Naples et le Milan en position de force, Côme reste en course

Alors que tous les tickets pour la Ligue des champions restent à distribuer (à l’exception de celui déjà décroché par l’Inter, championne), la lutte fera rage jusqu’au bout. En déplacement à Pise, Naples a fait le job pour se mettre rapidement à l’abri (0-3), tandis que l’AC Milan s’en est remis à un penalty de Christopher Nkunku et un but de Zachary Athekame pour regrimper sur le podium en battant le Genoa (0-2). Enfin, un pion de ce bon vieux Alberto Moreno permet à Côme, cinquième à deux longueurs du Graal, de continuer à espérer avant l’ultime journée.

🥶 | C’est la CATASTROPHE pour la Juve, qui perd tout sur cette journée et se retrouve à la 6ème place ! QUEL DÉLICE DE MANDRAGORA ! 🤩 📲 Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆#JuventusFiorentina pic.twitter.com/3o3P3MRFUq — DAZN France (@DAZN_FR) May 17, 2026

Une dernière levée à ne manquer sous aucun prétexte.

AS Rome 2-0 Lazio

Buts : Mancini (40e et 66e)

Expulsions : Wesley (70e) pour la Roma // Rovella (70e) pour la Lazio

Genoa 1-2 AC Milan

Buts : Vasquez (87e) pour les Rossoblù // Nkunku (50e SP) et Athekame (81e) pour les Rossoneri

Juventus 0-2 Fiorentina

Buts : Ndour (34e) et Mandragora (83e)

Côme 1-0 Parme

But : Moreno (58e)

Pise 0-3 Naples

Buts : McTominay (21e), Rrahmani (27e) et Højlund (90e+2)

El Shaarawy quitte la Roma