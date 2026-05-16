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L’OL Lyonnes colle huit buts à Nantes et défendra son titre en finale

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Lyon fonce (encore) en finale

OL Lyonnes 8-0 Nantes

Buts : Dumornay (46e, 60e), Becho (50e), Renard (53e), Heaps (67e), Hegerberg (80e S.P., 89e), Bacha (84e)

En route vers le quadruplé ? Vainqueur des deux coupes nationales et qualifié pour la finale de la Ligue des champions, l’OL Lyonnes a aussi composté son ticket pour la finale du championnat de France en écrasant Nantes samedi (8-0). La sensation de la saison y a cru pendant 45 minutes… puis les Fenottes ont sorti la sulfateuse. Melchie Dumornay a ouvert le score dès le retour des vestiaires, et trois autres buts ont suivi avant l’heure de jeu.

L’artiste haïtienne a inscrit un doublé, comme Ada Hegerberg, entrée à la 61e minute. Vicki Becho, Wendie Renard, Lindsey Heaps et Selma Bacha ont également participé à la fête. Les Lyonnes n’ont plus perdu contre un club français depuis mai 2024, et tenteront de confirmer leur domination en s’offrant le titre le vendredi 29 mai, contre le vainqueur de PFC-PSG.

C’est la saison des barbecues, alors on aura peut-être droit à une nouvelle boucherie.

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