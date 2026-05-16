S’abonner au mag
  • Championship
  • Play-offs
  • Finale
  • Hull-Southampton

Middlesbrough demande que Southampton soit privé de finale

QB
Réactions
Middlesbrough met la pression dans l'affaire du spygate

Le dernier ticket pour la montée en Premier League se jouera samedi prochain, à Wembley, entre Hull City et Southampton. À condition que les Saints se sortent du spygateLa commission de discipline de la ligue a ouvert une enquête alors que le club du Hampshire aurait espionné plusieurs équipes adverses, dont Middlesbrough, sa victime en demi-finales des play-offs. Une audience est prévue d’ici mardi, mais la ligue a refusé à Middlesbrough d’y participer. Le club a donc publié un communiqué pour faire entendre sa position.

« Le comportement en cause, à savoir l’observation et l’enregistrement de notre séance d’entraînement avant un match d’une telle importance, touche au cœur même de l’intégrité sportive et de la loyauté de la compétition. Dans ces circonstances, la seule réponse appropriée est une sanction sportive qui empêcherait le Southampton FC de participer à la finale des play-offs de Championship », souligne le club.

« Nous gardons l’espoir que l’EFL, en tant que régulateur, demandera une telle sanction devant la Commission disciplinaire afin de protéger l’intégrité du jeu, de préserver tous les clubs membres et de dissuader toute tentative future visant à obtenir un avantage déloyal et illégal dans la perspective d’une promotion en Premier League », conclut-il.

Et évidemment, s’il y a la possibilité d’être repêché…

Un club anglais accusé d’espionnage

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.