Middlesbrough met la pression dans l'affaire du spygate

Le dernier ticket pour la montée en Premier League se jouera samedi prochain, à Wembley, entre Hull City et Southampton. À condition que les Saints se sortent du spygate… La commission de discipline de la ligue a ouvert une enquête alors que le club du Hampshire aurait espionné plusieurs équipes adverses, dont Middlesbrough, sa victime en demi-finales des play-offs. Une audience est prévue d’ici mardi, mais la ligue a refusé à Middlesbrough d’y participer. Le club a donc publié un communiqué pour faire entendre sa position.

« Le comportement en cause, à savoir l’observation et l’enregistrement de notre séance d’entraînement avant un match d’une telle importance, touche au cœur même de l’intégrité sportive et de la loyauté de la compétition. Dans ces circonstances, la seule réponse appropriée est une sanction sportive qui empêcherait le Southampton FC de participer à la finale des play-offs de Championship », souligne le club.

« Nous gardons l’espoir que l’EFL, en tant que régulateur, demandera une telle sanction devant la Commission disciplinaire afin de protéger l’intégrité du jeu, de préserver tous les clubs membres et de dissuader toute tentative future visant à obtenir un avantage déloyal et illégal dans la perspective d’une promotion en Premier League », conclut-il.

Et évidemment, s’il y a la possibilité d’être repêché…

Un club anglais accusé d’espionnage