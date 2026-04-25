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Renversant, Manchester City file en finale de la Cup pour la 4e fois d’affilée

UL
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Renversant, Manchester City file en finale de la Cup pour la 4e fois d’affilée

Manchester City 2-1 Southampton

Buts : Doku (83e) et Nico (87e) pour les Cityzens // Azaz (79e) pour les Saints

What a end of the game. Il a fallu attendre 79 minutes pour voir Wembley se réveiller, frissonner et livrer ce que le foot sait faire de mieux : procurer des émotions. Après avoir perdu les deux dernières éditions, Manchester City retrouve la finale de FA Cup, sa quatrième de rang, un record. Chelsea et Leeds se disputeront l’autre ticket.

Pluie de stars… en dehors du terrain

Les frères Liam et Noel Gallagher, en tribunes, n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous les chicots en première période, Rayan Cherki et ses potes étant bien muselés par le cinquième du Championship. Rishi Sunak, ancien Premier ministre britannique et grand supporter de Southampton, file à la mi-temps heureux. Il faut attendre un dernier quart d’heure très mouvementé pour se réveiller : les frappes lointaines de Finn Azaz, côté Saints (79e) puis de Nicolás González, côté Cityzens (87e) auront déverrouillé la partie. Les remplaçants mancuniens auront fait la différence. Pep Guardiola peut encore aller chercher un joli triplé cette saison. La finale se tiendra le 16 mai prochain, à Wembley.

Guardiola est encore loin d’être finito.

Les affiches des demi-finales de FA Cup sont connues

UL

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