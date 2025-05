Manchester City reste muet à Southampton

Southampton 0-0 Manchester City

Alors ça, c’est quand même ballot.

Avec un Arsenal en bout de course et qui se déplace à Liverpool dimanche, Manchester City avait l’occasion rêvée de revenir à égalité avec les Gunners, d’autant qu’il s’agissait d’un déplacement à Southampton, bon dernier et l’endroit idéal pour prendre des points quand il y en a besoin. Mais les Cityzens n’ont pas réussi à percer le mur déployé par les Saints, qui ont plié, plié, et encore plié, mais jamais rompu (0-0). Erling Haaland était de retour sur un terrain de football, mais il n’a pas suffisamment été servi et a surtout été gardé toute l’après-midi par la charnière adverse. City a donc fait ce qu’il sait faire de mieux : du handball autour de la surface adverse, avec un manque de spontanéité criant, sauf peut-être sur cette tentative désespérée d’Omar Marmoush dans le temps additionnel, qui a trouvé la barre transversale d’Aaron Ramsdale, et autrement dit, bien trop peu pour gagner un match.

City tremblera décidément jusqu’au bout pour la qualification en Ligue des champions…

Les autres résultats de l’après-midi :

Fulham 1-3 Everton

Buts : Jiménez (17e) pour Fulham // Mykolenko (45e+3), Keane (70e) et Beto (73e) pour Everton

Ipswich 0-1 Brentford

But : Schade (18e) pour Brentford

Wolves 0-2 Brighton

Buts : Welbeck (28e, SP) et Gruda (85e) pour Brighton

