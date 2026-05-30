L’historique diabolique des clubs anglais en prolongation

On en avait perdu l’habitude. Dos à dos au terme du temps réglementaire, le Paris Saint-Germain et Arsenal devront jouer 30 minutes supplémentaires. C’est la première fois qu’une finale de Ligue des champions va en prolongation depuis 2016, quand le Real Madrid avait eu la peau de l’Atlético au bout des tirs au but.

Sur les 30 dernières années, c’est la neuvième fois que ce scénario se produit : 1996, 2001, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 et donc 2026. Une stat qui fait peur ? Les clubs anglais, quand ils sont concernés, finissent toujours par gagner quand il faut jouer 120 minutes : Manchester United en 1968, Liverpool en 1984 et 2005, Manchester United en 2008 et Chelsea en 2012.

Be careful.

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