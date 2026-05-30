Pronostic PSG Arsenal Ligue des champions : analyse, cotes et prono

Analyse du match PSG vs Arsenal en finale de la Ligue des champions. Découvrez nos pronostics : victoire du PSG ou les deux équipes marquent. Cotes et conseils.

Informations clés PSG vise le doublé en C1 après 5-0 contre l’Inter.

Arsenal, champion EPL, invaincu en phase de groupes.

PSG a battu Arsenal 2-1 lors du dernier match.

Arsenal en série de 14 matchs européens sans défaite.

Pari bonus : Les deux équipes marquent, cote 1,77.

Infos du match Stade Puskás Arena (Budapest, Hungary) — capacité 67 155 Compétition UEFA Ligue des champions Tour / Journée Finale Entraîneur PSG Luis Enrique Entraîneur Arsenal Mikel Arteta

Le contexte du match

Le Paris Saint-Germain retrouve Arsenal en finale de la Ligue des champions, à Budapest. Tenant du titre, le club parisien rêve d’un doublé historique après son impressionnante victoire 5-0 face à l’Inter Milan lors de la précédente édition. De son côté, Arsenal espère enfin décrocher la première Ligue des champions de son histoire, porté par son récent titre de champion de Premier League.

Les deux équipes ont réalisé un parcours remarquable cette saison. Les Gunners sont restés invaincus lors de la phase de groupes, tandis que le PSG affiche une moyenne offensive impressionnante de 2,8 buts par match en C1. Cette finale promet également un duel tactique passionnant, entre la verticalité rapide du PSG et le jeu de possession maîtrisé d’Arsenal. Avec deux dynamiques fortes mais différentes, cette affiche s’annonce particulièrement riche sur les plans tactique et statistique.

Pour un aperçu des joueurs clés du PSG pour ce match crucial, consultez cet article sur Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Forme récente — PSG

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-17 Paris FC 2-1 PSG L 2026-05-13 Lens 0-2 PSG W 2026-05-10 PSG 1-0 Brest W 2026-05-06 Bayern Munich 1-1 PSG D 2026-05-02 PSG 2-2 Lorient D

Forme récente — Arsenal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-24 Crystal Palace 1-2 Arsenal W 2026-05-18 Arsenal 1-0 Burnley W 2026-05-10 West Ham 0-1 Arsenal W 2026-05-05 Arsenal 1-0 Atlético de Madrid W 2026-05-02 Arsenal 3-0 Fulham W

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-05-07 PSG 2-1 Arsenal 2025-04-29 Arsenal 0-1 PSG 2024-10-01 Arsenal 2-0 PSG 2018-07-28 Arsenal 5-1 PSG 2016-11-23 Arsenal 2-2 PSG

Forme récente du PSG

Le PSG a connu une préparation contrastée avec une défaite récente contre le Paris FC, mais a su s’imposer face à Lens et Brest. L’équipe de Luis Enrique a montré des signes de solidité défensive, bien qu’elle ait aussi concédé des buts, comme lors de leur match nul à Munich. Avec une moyenne de 2,8 buts par match en Ligue des champions, le PSG reste une force offensive redoutable. La composition attendue, avec des joueurs clés comme Dembélé et Kvaratskhelia, témoigne de leur potentiel pour faire basculer la finale en leur faveur.

Forme récente d’Arsenal

Arsenal aborde cette finale sur une série de cinq victoires consécutives, démontrant une excellente forme défensive avec seulement un but encaissé. Les Gunners, dirigés par Mikel Arteta, ont su capitaliser sur une défense solide et une attaque efficace, comme en témoigne leur victoire convaincante contre Fulham. La capacité d’Arsenal à contrôler le rythme du jeu grâce à des joueurs comme Rice et Ødegaard sera cruciale pour contrer la dynamique offensive du PSG.

Pour plus d’informations sur les enjeux tactiques, lisez notre analyse sur l’équipe qui a ouvert le score dans les finales de Ligue des champions.

Historique des confrontations

L’historique récent montre une certaine égalité entre les deux équipes, avec deux victoires chacune et un match nul lors de leurs cinq dernières confrontations. Le PSG a remporté le dernier duel 2-1, ce qui pourrait lui donner un léger avantage psychologique. Cependant, la finale étant un match unique, chaque équipe aura ses chances.

Bonus de bienvenue · Betclic🚀 Ton premier pari remboursé s’il est perdant jusqu’à de 100 €. Profitez du bonus →

► Le pari « PSG vainqueur » est coté à 2,4 chez Betclic qui vous accueille en ce moment avec : 🚀 Votre premier pari remboursé s’il est perdant jusqu’à 100 €.

Inscrivez-vous sur Betclic pour profiter du bonus.

Effectuez un premier dépôt pour activer l’offre.

Placez votre premier pari jusqu’à 100 €.

Si votre pari est perdant, Betclic vous rembourse en paris gratuits.

Exemple : Misez 50 € pour tenter de gagner 115 €.

Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,87. Compte tenu de l’efficacité offensive du PSG avec une moyenne de 2,8 buts par match en C1 et de la solidité d’Arsenal, il est probable que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Cette option pourrait s’avérer intéressante pour ceux qui anticipent un match ouvert.

En conclusion, bien que le PSG soit légèrement favori, le résultat reste incertain. Chaque pari comporte des risques, et il est essentiel de jouer de manière responsable.

Article mis à jour le 30/05/2026 à 16:10

Arsène Wenger parie sur Arsenal