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Le PSG doit absolument ouvrir le score en finale

UL
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Le PSG doit absolument ouvrir le score en finale

Sortez l’encens, les poupées vaudoues et tout ça. Avant ce choc capital entre deux capitales (Paris d’un côté, Arsenal Londres de l’autre) et deux coachs espagnols, quelques chiffres peuvent éclairer le samedi après-midi de Budapest, où se tiendra une finale de Ligue des champions pour la première fois de l’histoire de la Hongrie.

Le PSG a tout intérêt à ouvrir le score : l’équipe qui a marqué le premier but a remporté chacune des 11 dernières finales de Ligue des champions. L’Atlético de Madrid reste la dernière équipe à avoir perdu une finale de C1 après avoir débloqué le score. C’était contre le Real Madrid, en 2014. Depuis, le Real Madrid (cinq fois), Chelsea, Manchester City, Barcelone, Liverpool, le Bayern Munich et le PSG ont tous remporté la Ligue des champions de cette manière. Il ne reste donc plus qu’un petit but d’Ousmane Dembélé (ou un autre) pour que le PSG devienne la première équipe à conserver le trophée de la C1 depuis le Real Madrid entre 2016 et 2018.

Le PSG a également remporté ses deux derniers matchs face à Arsenal, lors des demi-finales de la saison 2024-2025. Mais Arsenal demeure la seule équipe invaincue en Ligue des champions cette saison.

Les chiffres parlent, sous la torture.

Sondage : entre le PSG et Arsenal, qui va gagner la Ligue des champions ?

UL

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