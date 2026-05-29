Suspendu 4 mois après avoir... dénoncé des insultes racistes

Le monde à l’envers. Le jeune Brésilien Eduardo Conceição ne s’attendais probablement pas à recevoir une telle sanction. Le 14 avril dernier, lors de la Copa America U17, le Brésil affronte l’Argentine et l‘attaquant évoluant à Palmeiras se dit être victime d’insultes racistes de la part de son adversaire Matheo Benitez.

Malgré les plaintes des joueurs brésiliens auprès de l’arbitre, aucun protocole antiracisme n’avait été appliqué pendant la rencontre. Conceição avait alors décidé d’imiter le singe en direction de son adversaire afin de protester contre ces insultes après avoir inscrit le troisième but des siens (3-0).

🚨CONMEBOL has suspended Palmeiras’ Eduardo Conceição for 4 months after he imitated a monkey during a protest against alleged racism. The incident happened during Brazil’s 3-0 win over Argentina at the South American U-17 Championship, after Eduardo accused an opponent of… pic.twitter.com/HWtXNPDrYh — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) May 27, 2026

Une sanction égale pour les deux joueurs

Comme le révèle The Athletic, le jeune Brésilien (16 ans) a toutefois été notifié d’une suspension de quatre mois par la CONMEBOL, la même sanction que pour l’Argentin à l’origine de ces insultes, Matheo Benitez. La Fédération brésilienne a fait appel de cette sanction, estimée injuste par le club du joueur. La Fédération argentine a également contesté la suspension de son joueur.

Ça nous rappelle un bien triste épisode.

Casemiro en a marre de parler de Neymar