Et hop, encore un trophée pour Mamadou Sangaré

Il ne s’arrête plus de gagner. Auteur d’une brillante saison au RC Lens, Mamadou Sangaré a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, ce jeudi soir. Le milieu de terrain sang et or a été élu meilleur joueur malien de l’année lors de la cérémonie des Mali Football Awards, après avoir remporté le Prix Marc-Vivien Foé, le 11 mai et la Coupe de France face à Nice (3-1), onze jours plus tard.

Le box-to-box de 23 ans devance au classement d’autres anciens visages connus du football français : Lassine Sinayoko, l’acteur majeur du maintien de l’AJ Auxerre en Ligue 1 et Moussa Sylla, l’ancien buteur de Pau formé à Monaco qui joue à Schalke 04 depuis 2024. L’attaquant de Fenerbahçe Nene Dorgeles était également en course pour le trophée.

Un aigle qui vole de plus en plus haut.

Mamadou Sangaré, le fier de Lens