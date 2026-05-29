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Nantes dit au revoir à son entraîneur

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Nantes dit au revoir à son entraîneur

Chabot l’artiste ! Comme pressenti, Nicolas Chabot quitte officiellement le FC Nantes. L’entraîneur de 31, sosie de Florent Mollet, quitte les bords de l’Erdre à un an de la fin de son contrat. Il devrait être remplacé par Pierre-Alain Picard, coach de Dijon, et filer du côté de l’Olympique de Marseille pour remplacer Corinne Diacre.

Arrivé au FC Nantes à 19 ans, Nicolas Chabot a contribué à l’éclosion de la section féminine du FC Nantes. Il a participé à la montée en Arkema Première Ligue des Nantaises, avant d’assurer un maintien pour sa première saison dans l’élite. Cette saison, les Canaries ont terminé à la quatrième place, s’inclinant contre l’OL Lyonnes (0-8). Il s’agit du meilleur résultat de l’histoire du club.

Il aurait pu aller donner un coup de main à la section masculine.

Le patron de la commission de discipline justifie le 0-0 de Nantes-Toulouse

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