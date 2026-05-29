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Les rumeurs sur Julian Álvarez font enrager l’Atlético

EM
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Les rumeurs sur Julian Álvarez font enrager l’Atlético

La saga Álvarez continue. PSG ou Barcelone ? Barcelone ou PSG ? Les rumeurs sur le départ de l’attaquant argentin sont alimentées tous les jours. Mais dans tout ça, que dit l’Atlético ? Le club madrilène se dit fatigué des spéculations incessantes autour de la Araña. En effet, une source du club aurait indiqué à Marca que « Julian n’est pas à vendre ».

Aucun contact, aucune offre

Les Colchoneros assurent « qu’aucune offre et aucune réunion » n’ont eu lieu concernant l’ancien joueur de Manchester City. « Nous en avons assez de ces mois de mensonges, de demi-vérités, de harcèlement de nos joueurs en zones mixtes et de questions absurdes qui font partie d’une campagne préméditée », explique une voix du club au quotidien espagnol.

C’est officiellement le septième opus de la saga Spiderman.

Le Normand sort un livre en espagnol

EM

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