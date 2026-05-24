Pour la dernière de Griezmann, l’Atlético coule à Villarreal

Villarreal 5-1 Atlético de Madrid

Buts : Parejo (30e, SP), Pérez (34e et 54e), Mikautadze (40e) et Gueye (45e) pour Villarreal // Pubill (43e) pour l’Atlético

Une dernière sous la grisaille.

Après avoir fait ses adieux au Wanda Metropolitano la semaine passée, Antoine Griezmann revêtait la tunique de l’Atlético pour la dernière fois ce dimanche soir sur la pelouse de Villarreal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français devait s’attendre à tout sauf à ça : avec la troisième place en jeu, le Sous-Marin jaune a totalement écrasé son adversaire du soir (5-1). La partie s’est emballée à la demi-heure de jeu, lorsque Dani Parejo a ouvert la marque sur penalty. C’était là le début d’un quart d’heure fou, lors duquel les locaux ont inscrit quatre buts. Entre-temps, Marc Pubill a réduit l’écart, mais c’était bien trop peu pour permettre aux Colchoneros de rivaliser ce soir. Les anciens de Ligue 1 Pape Gueye et Georges Mikautadze ont marqué, et Ayoze Pérez s’est offert un doublé en seconde période.

Pas grave, Grizou, on l’oubliera bien vite celle-ci.

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