La Bosnie-Herzégovine valide son billet pour les 16es

A jamais la première. Après son large succès face au Qatar mercredi soir lors du dernier match de poule (3-1), la Bosnie-Herzégovine est assurée de disputer les 16es de finale pour la première fois de son histoire.

Assurée de finir parmi les huit meilleurs troisièmes

Un doute subsistait encore au coup de sifflet final, mais la défaite de l’Ecosse face au Brésil (0-3) a confirmé le bonheur des Zlatni ljiljani. En effet, cette nouvelle défaite de la Tartan Army a assuré aux Bosniens de faire partie des huit meilleurs troisièmes avec quatre points, derrière la Suisse et le Canada. Malgré les nombreuses rencontres qu’il reste à jouer, puisque neuf groupes n’ont pas encore rendu leur verdict, seules quatre équipes classées troisième passeront à la trappe. Une situation qui ne peut pas arriver à la Bosnie puisque les protégés de Sergej Babarez sont assurés de voir quatre équipes être moins bien classées à l’issue de cette troisième journée de compétition.

Le malheur des uns fait donc bien le bonheur des autres.