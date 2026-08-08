Les Français de l'Inter Milan décisifs face à la Juventus

Juventus 1-2 Inter Milan

Buts : Conceaio (85e) pour les Bianconeri // Dimarco (20e) et Diouf (62e) pour les Nerazzurri

Une belle Perth. Ce samedi, la Juventus et l’Inter Milan s’était donné rendez-vous pour une rencontre amicale dans la plus grande ville de l’est australien Perth. Sous 9 degrés, les Nerazzurri ont réussi à réchauffer le public venu en nombre assister à ce choc en s’imposant 2-1 contre leur ennemi du nord. Après avoir battu le Standard de Liège, Nice et Chelsea, la Juve chute à un peu plus de deux semaines du début de la Série A.

Andy Diouf buteur, Benjamin Pavard passeur

Les fans de foot australiens n’ont attendu que dix-neuf minutes pour assister au premier but de ce match amical. Sur un centre d’Ange-Yoan Bonny, l’homme à tout faire de l’Inter Federico Dimarco ouvre le score d’une frappe croisée qui vient terminer sa course dans le petit filet (1-0, 19e).

En deuxième mi-temps, les deux entraîneurs Luciano Spalletti et Cristian Chivu changent la majorité de leurs hommes. Un coaching qui profite à Andy Diouf, buteur quatre minutes après son entrée sur un service d’un certain Benjamin Pavard (2-0, 62e). Parti en profondeur dans le dos de la défense interiste à la vitesse d’un kangourou, Francisco Conceição avait réduit la marque en fin de rencontre (2-1, 85e) pour les Bianconeri, mais c’est bien l’Inter qui s’impose dans cette rencontre amicale entre deux géants d’Italie.

En terme de géant italien, rien de mieux que le David de Michel-Ange.

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