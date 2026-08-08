Messi a été menacé par des attentats à la bombe au Mondial

Bienvenue chez les fous. Lionel Messi a reçu plusieurs menaces de mort pendant la Coupe du monde. D’après le média espagnol informacion.es, qui a consulté les rapports de l’IPCC (Centre international de coopération policière) dirigé par le FBI, la Pulga a même été visée par des tentatives d’attentats.

Des bombes artisanales et un AR-15

Lorsque l’Argentine affrontait la Jordanie à Dallas, un homme a appelé l’aéroport de Dallas, indiquant que lui et deux de ses acolytes se rendaient dans le stade texan armés de bombes artisanales et d’un AR-15 (un fusil semi-automatique). Le rapport des autorités affirme que l’auteur de cette menace souhaitait attaquer des policiers et les joueurs des deux équipes, tout en mentionnant particulièrement Lionel Messi.

Quelques jours plus tard, lors du huitième de finale de l’Albiceleste contre l’Égypte, un utilisateur du réseau social X a écrit qu’il était sur le point d’entrer dans le stade d’Atlanta pour faire sauter Messi avec quatre bombes attachées à son corps. Lors de cette rencontre, les autorités spécialistes dans la détection d’explosifs ont fouillé avec leurs chiens l’enceinte après qu’un autre homme a appelé la police pendant le match pour déclarer qu’il avait placé trois bombes dans des poubelles du stade.

Messi aurait dribblé les assaillants.

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