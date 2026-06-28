Les coiffeurs argentins et Messi disposent facilement de la Jordanie

En Argentine, les coiffeurs proposent trois coupes : des mulets, des crânes rasés de près et des victoires tranquilles. Voilà ce qu'il s'est passé face à la Jordanie, avant que Lionel Messi n'entre (3-1). On a beau chercher ses poux : cette Albiceleste impressionne.

Jordanie 1-3 Argentine

Buts : A-Tamari (55e) pour les Jordaniens // Lo Celso (19e), Martínez (S.P., 31e) et Messi (80e) pour l’Albiceleste.

Plus d’informations à suivre…

Jordanie (3-4-3) : Abulaila – Nasib, Al Arab, Abu Dahab – Haddad, Al Rashdan (Jamous, 71e), Al Rawabdeh, Abu Taha – Azaizeh (Al-Tamari, 46e), Al Fakhouri (Al Mardi, 46e), Olwan. Sélectionneur : Jamal Sellami.

Argentine (4-3-3) : E. Martínez – Palacios, Otamendi, Senesi, Tagliafico – Simeone (Barco, 71e), Paz (Mac Allister, 61e), Paredes, Lo Celso (Almada, 60e)- L. Martínez (Messi, 60e), Alvarez Sélectionneur : Lionel Scaloni.

Revivez Jordanie-Argentine (1-3)