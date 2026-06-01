Pronostic Jordanie Argentine : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Jordanie – Argentine : analyse du match, cotes et notre pronostic. Pariez sur la victoire de l’Argentine ou le pari « sans encaisser de but ». Coupe du Monde 2026.

Informations clés L’Argentine reste sur 5 victoires consécutives sans encaisser de but.

La Jordanie a perdu ses 4 derniers matchs et encaisse en moyenne 2,6 buts/match.

Aucun précédent récent entre Jordanie et Argentine en compétition officielle.

Blessés notables : Al-Naimat (Jordanie) forfait, Balerdi (Argentine) absent du groupe.

Le pari principal « Argentine vainqueur » affiche une probabilité implicite de 89 %.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité 70 649 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Jordanie Jamal Sellami Entraîneur Argentine Lionel Scaloni

L’Argentine arrive invaincue et déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Cinq victoires de rang, zéro but encaissé : la machine Scaloni déroule. En face, la Jordanie n’a plus rien à jouer, éliminée après deux revers en phase de groupe. Quatre défaites consécutives, défense en vrac (13 buts encaissés en 5 matchs), la marche semble trop haute pour les hommes de Jamal Sellami. Le stade texan n’offre aucun repère, mais le rapport de force est limpide.

Forme récente : Jordanie à la peine, Argentine impériale

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Jordanie 1-2 Algérie L 17/06/2026 Autriche 3-1 Jordanie L 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie L 31/05/2026 Suisse 4-1 Jordanie L 31/03/2026 Jordanie 2-2 Nigeria D

Aucune victoire sur les cinq derniers matchs. La Jordanie a pris l’eau, encaissant trop (13 buts) et craquant souvent en seconde période. Même à domicile ou en terrain neutre, la défense n’a jamais tenu un clean sheet. Offensivement, seul Mousa Al-Taamari a surnagé, mais l’absence du buteur Al-Naimat réduit encore le potentiel de la sélection. Les efforts n’ont pas suffi face à l’Autriche et à l’Algérie, malgré un but historique inscrit. La discipline de Sellami ne compense pas le déficit de talent. Pour ceux qui s’intéressent à d’autres affiches de la compétition, consultez l’analyse et pronostic du match Algérie – Autriche.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 22/06/2026 Argentine 2-0 Autriche W 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie W 10/06/2026 Argentine 3-0 Islande W 07/06/2026 Argentine 2-0 Honduras W 31/03/2026 Argentine 5-0 Zambie W

Cinq victoires consécutives, quinze buts marqués, zéro encaissé : l’Argentine ne laisse rien passer. Structure défensive impeccable, portée par E. Martinez et Otamendi. Devant, Julian Álvarez et Nico Gonzalez alimentent la dynamique, même si Messi n’est pas de la partie. Scaloni peut faire tourner, la profondeur du banc reste sans concurrence à ce niveau. Les adversaires n’ont pas marqué un seul but sur cette série : la solidité est totale.

Le contexte du match : historique et dynamique

Jordanie – Argentine ne se sont jamais croisés récemment. Pas de repère historique, mais l’écart de niveau affiché lors de cette Coupe du monde 2026 rend la tendance claire.

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La cote reflète l’écart abyssal : 89 % de probabilité implicite, et rien n’indique un renversement. L’Argentine reste sur 5 clean sheets, la Jordanie sur 4 défaites d’affilée et 13 buts encaissés. Seul bémol : si Scaloni aligne une équipe bis, un manque d’intensité pourrait ouvrir une brèche inattendue.

Notre pronostic et pari bonus

Argentine sans encaisser de but, coté à 1.61. Les Argentins n’ont pas pris un but sur leurs cinq derniers matchs, alors que la Jordanie a été muette contre la Colombie et peine devant. La série de clean sheets d’E. Martinez inspire confiance, mais un relâchement sur un match sans enjeu n’est jamais à exclure.

Même dans un match déséquilibré, aucun pari n’est sans incertitude. La Coupe du monde réserve parfois des surprises, mais les chiffres ne mentent pas. Jordanie – Argentine s’annonce à sens unique, mais prudence sur les paris annexes. Pour vivre la passion du tournoi dans une ambiance unique, ne manquez pas la soirée de projection So Foot pour France – Suède à la Bellevilloise le 30 juin.

En direct : Jordanie-Argentine (0-0)