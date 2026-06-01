Pronostic Algérie Autriche : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Ce 28 juin, à 4h du matin, l’Algérie et l’Autriche terminent leur phase de poules de la Coupe du monde 2026 en s’affrontant. Découvrez notre analyse, les meilleures cotes et notre pari recommandé : match nul.

Informations clés L’Algérie reste sur 3 clean sheets lors de ses 5 derniers matchs.

L’Autriche a concédé un seul but sur ses 4 derniers matchs, hors Argentine.

Blessure de Mohamed Amoura côté Algérie.

Aucune confrontation récente entre l’Algérie et l’Autriche.

Un nul pourrait suffire à qualifier les deux équipes selon le groupe.

Infos du match Stade Kansas City Stadium (Kansas City, MO, USA) — capacité de 69 045 places Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Algérie Vladimir Petković Entraîneur Autriche Ralf Rangnick

La troisième journée du groupe J de la Coupe du monde oppose deux équipes au coude-à-coude : l’Algérie et l’Autriche. Chacune est encore en course pour la qualification. Avec une victoire décrochée contre la Jordanie (2-1) après avoir subi une lourde défaite face à l’Argentine (0-3), l’Algérie aborde ce match sous pression. L’Autriche, de son côté, a également disposé de la Jordanie (3-1) avant de céder face à l’Argentine (0-2). Les deux sélections comptent donc le même nombre de points et partagent l’objectif de rallier les huitièmes. Selon les données recueillies, un match nul pourrait satisfaire les ambitions autrichiennes et offrir une qualification aux deux équipes selon certains scénarios.

Forme récente de l’Algérie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Jordanie 1-2 Algérie V 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie D 11/06/2026 Bolivie 0-4 Algérie V 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie V 31/03/2026 Algérie 0-0 Uruguay N

La dynamique algérienne reste contrastée. Trois succès lors des cinq dernières sorties, dont un 4-0 net contre la Bolivie et une belle performance aux Pays-Bas (1-0) en préparation, témoignent d’un réel potentiel. Mais la claque reçue face à l’Argentine (0-3) lors de la première journée a rappelé les limites défensives face à une opposition de haut niveau. Les hommes de Vladimir Petković ont tout de même signé trois clean sheets sur cette séquence, mais sont restés muets à deux reprises. L’absence de Mohamed Amoura pour blessure affaiblit le secteur offensif, où Riyad Mahrez et Amine Gouiri sont attendus pour faire la différence. La dernière sortie, un succès difficile contre la Jordanie, a montré des difficultés à emballer la rencontre avant la pause.

Forme récente de l’Autriche

Date Domicile Score Extérieur Résultat 22/06/2026 Argentine 2-0 Autriche D 17/06/2026 Autriche 3-1 Jordanie V 01/06/2026 Autriche 1-0 Tunisie V 31/03/2026 Autriche 1-0 Corée du Sud V 27/03/2026 Autriche 5-1 Ghana V

L’Autriche s’appuie sur une série de quatre victoires avant le revers contre l’Argentine. Les joueurs de Ralf Rangnick ont affiché une défense solide lors des matchs préparatoires, avec deux clean sheets et seulement quatre buts encaissés lors des cinq derniers matchs. L’animation offensive reste régulière, avec 10 buts marqués sur cette période et un seul match sans inscrire de but. Marcel Sabitzer demeure l’élément moteur dans l’entrejeu, tandis que Michael Gregoritsch occupe la pointe de l’attaque dans le 4-2-3-1 autrichien.

Historique des confrontations

L’Algérie et l’Autriche ne se sont affrontées qu’une seule fois dans leur histoire et c’était en Coupe du monde. Mais la défaite 2-0 des Fennecs commence à remonter, puisqu’elle a eu lieu en 1982.

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Difficile de trancher en faveur d’un camp tant les signaux sont partagés et la gestion des enjeux de groupe pèse sur l’approche. Comme toujours, le football reste imprévisible et la prudence s’impose dans tout choix de pari pour cet Algérie – Autriche.

En direct : Algérie-Autriche (0-0)