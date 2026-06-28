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En se quittant bons amis, Algérie et Autriche se qualifient pour les seizièmes

Par Ulysse Llamas
1' 1 minute
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En se quittant bons amis, Algérie et Autriche se qualifient pour les seizièmes

Puisqu'il arrangeait tout le monde, le match nul complètement dingue entre l'Algérie et l'Autriche permet aux deux sélections de se qualifier pour les seizièmes de finale du Mondial (3-3). Les héros s'appellent Beghali, Mahrez et Kalajdžić.

Algérie 3-3 Autriche

Buts : Beghali (45e) et Mahrez (60e et 90e +4) pour les Fennecs // Arnautović (28e), Sabitzer (55e) et Kalajdžić (90e +6) pour les Autrichiens. 

Plus d’informations à suivre…

Algérie (4-3-3) : Benbot – Belghali (Chergui, 71e), Mandi, Bensebaini, Hadjam (Aït-Nouri, 71e) – Aouar, Bentaleb, Maza – Mahrez (cap.), Gouiri (Belaïd, 71e), Chaibi. Sélectionneur : Vladimir Petković.

Autriche (3-4-3) : A. Schlager – Posch, Lienhart, Alaba (cap.) (Danso, 62e), Mwene – Seiwald, X. Schager (Grillitsch, 46e) – Laimer, Schmid (Wanner, 46e), Sabitzer – Arnautović (Gregoritsch, 46e). Sélectionneur : Ralf Rangnick.

En direct : Algérie-Autriche (3-3)

Par Ulysse Llamas

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La fragilité défensive
Fin Dans 2j
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17
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