Le mea culpa de Fernando Muslera

Il avait les mots mais n’a pas rendu accro. Auteur d’une nouvelle bourde sur l’unique but de l’Espagne lors du troisième match de ce groupe H (0-1), Fernando Muslera s’est excusé de sa performance en zone mixte.

Deux bourdes en deux matchs

« Je n’aurais jamais imaginé souffrir autant à cause de ce sport, surtout compte tenu du travail que j’ai fourni pour me préparer pour la Coupe du monde. Comme je l’ai dit à mes coéquipiers dans le vestiaire, je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait une bonne Coupe du monde. Je leur ai présenté mes excuses, ainsi qu’à tout le peuple uruguayen, même si cela ne suffit pas », a-t-il déclaré. L’actuel gardien d’Estudiantes, passé par la Lazio et Galatasaray, avait déjà concédé un but gag après une sortie totalement manquée lundi lors du match nul face au Cap-Vert (2-2).

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Celui qui compte 137 sélections avec la Celeste a d’ailleurs été remplacé à la mi-temps de la rencontre face à la Roja, à sa demande comme l’a précisé Marcelo Bielsa en conférence de presse d’après-match. Ses excuses risquent de mettre du temps à être digérées du côté des supporters uruguayens qui voient leur sélection être éliminée dès la phase de groupes de ce Mondial, pour la deuxième fois d’affilée après 2022. Une première dans l’histoire de la Celeste.

Reste à savoir si Muslera reverra un jour le bleu de la tunique uruguayenne.

Marcelo Bielsa en avait gros sur la patate