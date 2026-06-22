L'Uruguay se casse aussi les dents sur le Cap-Vert

Ce n'était pas qu'un simple accident : après son 0-0 historique contre l'Espagne, le Cap-Vert est toujours invaincu en Coupe du monde après avoir tenu en échec l'Uruguay (2-2). Avec deux points, les deux équipes peuvent encore se qualifier, une vraie perf' pour les Requins Bleus.

Uruguay 2-2 Cap-Vert

Buts : Araujo (44e) et Canobbio (45e+6) pour les Uruguayens // Lenini (21e) et Varela (61e) pour le Cap-Vert

Il était inimaginable de l’écrire, alors écrivons-le : après deux matchs, le Cap-Vert est toujours invaincu en Coupe du monde. Le 0-0 historique contre l’Espagne la semaine dernière n’était pas un accident ou un miracle sans lendemain. Cette équipe a de la ressource et elle a encore contrarié un gros nom de la compétition, l’Uruguay, le premier vainqueur, en grattant un nouveau point (2-2). Les Capverdiens n’ont rien volé et ils restent en vie, tout comme l’Uruguay, dans ce groupe très ouvert avant son dernier épisode.

L’Uruguay sans saveur

Ceux qui espéraient se régaler devant l’Uruguay de Marcelo Bielsa savent désormais qu’ils pourront bien aller se coucher vendredi prochain plutôt que de se taper le troisième match contre l’Espagne à 2 heures du mat’. Les pressings de dératés sur Vozinha, le gardien capverdien, et les quelques minasses de Federico Valverde n’ont trompé personne. À commencer peut-être par Luis Suarez, puni par l’homme à la glacière et présent en tribunes chez lui, à Miami, pour encourager ses copains. Il avait pourtant le sourire, entre deux gorgées de son maté, à la pause : son Uruguay était revenue de nulle part pour passer devant au score grâce à deux buts en moins de dix minutes.

La Celeste ne s’attendait même pas à marquer, quand Federico Viñas était en train d’étirer le blessé Telmo Arcanjo comme si de rien n’était. L’arbitre n’en avait rien à cirer et l’attaquant uruguayen a rapidement lâché la jambe de son adversaire en voyant que le ballon circulait et qu’il arrivait dans la surface, où le pauvre Sidny Lopes Cabral a touché son propre poteau sans le vouloir, laissant Maximiliano Araújo marquer dans le but vide avec ses mèches blondes (1-1, 44e). Le Cristiano Ronaldo du pauvre s’est senti pousser des ailes, au bout du temps additionnel, en remisant de la tête (décidément, ces caboches) pour Agustín Canobbio et ses airs de Flo Thauvin, clinique en reprenant la chique de près (2-1, 45e+6).

Cap vers les seizièmes ?

Ce ne sont pas les deux buts uruguayens qui resteront après ce match idéal pour comater un dimanche soir au retour de l’infernale fête de la musique sous canicule. C’est le Cap-Vert, toujours le Cap-Vert. Les hommes en rouges ont encore été surprenants, alternant les bonnes séquences et la résistance au courage pour lutter contre l’usure physique. Les Requins bleus n’ont pas eu peur : ils ont essayé de croquer fort dès qu’ils en avaient l’opportunité. Les Uruguayens ont fait en sorte de leur en donner. Sur un coup franc aux 20 mètres, le mur à deux (!!) s’est fissuré d’un coup pour laisser Kevin Lenini Pina allumer le filet tout en puissance (0-1, 21e). Le premier but en Coupe du monde du Cap-Vert, qui a peut-être échappé à un penalty sur une mimine grâce… à la pause fraîcheur.

Pas de ralentis, mais des remerciements pour Fernando Muslera, l’autre gardien quadragénaire sur le terrain en plus de la nouvelle star Vozinha. Le vétéran uruguayen est sorti n’importe comment à l’heure de jeu pour tenter de rattraper le grand n’importe quoi de Mathias Olivera, dont la passe stupide et mal dosée vers l’axe a profité à Hélio Varela, tout juste entré, qui a transformé la double offrande (2-2, 61e). Le Cap-Vert méritait quelque chose dans cette rencontre, qui n’a pas basculé sur le but du 3-2 refusé à l’Uruguay pour une position de hors-jeu (68e) et qui s’est terminée dans un drôle de chaos, entre la fatigue capverdienne et la désorganisation uruguayenne. Canobbio a raté le coche et Bentancur a sauvé son équipe d’une grande honte en enlevant la balle de la victoire à Nuno da Costa. L’ancien Strasbourgeois la gardera peut-être pour la fin de semaine, contre l’Arabie saoudite, face à laquelle une victoire (voire un nul) enverrait le Cap-Vert en seizièmes de finale du Mondial. Il n’est plus imaginable de l’écrire.

Uruguay (4-2-3-1) : Muslera – Varela, Caceres, Olivera, Sanabria – Ugarte (De La Cruz, 70e), Bentancur – Canobbio, Valverde, Araujo – Viñas (Nuñez, 70e). Sélectionneur : Marcelo Bielsa.

Cap-Vert (4-1-4-1) : Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Cabral – Lenini (L. Duarte, 71e) – Arcanjo (D. Duarte, 46e), Mendes, Monteiro, Rodrigues (Varela, 58e) – Tavares (Da Costa, 58e). Sélectionneur : Pedro Brito.

Le magnifique coup franc du Cap-Vert contre l'Uruguay