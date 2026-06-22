Le magnifique coup franc du Cap-Vert contre l'Uruguay

La sensation se poursuit.

Moment d’histoire au Hard Rock Stadium, ce dimanche : le Cap-Vert a ouvert le score face à l’Uruguay, et par la même occasion, a inscrit le premier but de son histoire dans un Mondial. Et pas n’importe comment, s’il vous plaît. Sur un coup franc lointain, le milieu de terrain Kevin Lenini ne s’est posé aucune question et a lâché un pétard, qui a complètement surpris Fernando Muslera.

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