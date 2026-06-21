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En direct : Uruguay-Cap-Vert (0-0)

Par Alexandre Lejeune
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En direct : Uruguay-Cap-Vert (0-0)
0 - 0

À jouer

Bonsoir à tous ! Ou plutôt bonjour à tous, vu qu'on sera déjà dimanche d'ici quelques minutes. Peu importe : on est ensemble pour vivre ce joli Uruguay-Cap-Vert. La bande à Bielsa face aux vaillants coéquipiers de Vozinha, on va se régaler. Vous êtes encore debout, j'espère ?

Par Alexandre Lejeune

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