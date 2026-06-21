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- Uruguay-Cap-Vert
En direct : Uruguay-Cap-Vert (0-0)
Par Alexandre Lejeune
Bonsoir à tous ! Ou plutôt bonjour à tous, vu qu'on sera déjà dimanche d'ici quelques minutes. Peu importe : on est ensemble pour vivre ce joli Uruguay-Cap-Vert. La bande à Bielsa face aux vaillants coéquipiers de Vozinha, on va se régaler. Vous êtes encore debout, j'espère ?
Uruguay
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Cap-Vert
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
FM Fernando Muslera GV Guillermo Varela SC Sebastián Cáceres MO Mathias Olivera JM Juan Manuel Sanabria ND Nicolás De la Cruz RB Rodrigo Bentancur AC Agustín Canobbio FV Federico Valverde MA Maximiliano Araújo FV Federico Viñas
Par Alexandre Lejeune