Marcelo Bielsa n'aime pas les pauses fraîcheurs

Bielsa, l’homme qui, pour une fois, en disait trop. Pour le plus grand plaisir de nos oreilles, Marcelo Bielsa n’avait pas son caractère de cochon habituel en conférence de presse avant le match de l’Uruguay contre le Cap-Vert ce dimanche soir à minuit. Le sélectionneur de la Celeste a notamment été interrogé sur l’impact des pauses fraîcheurs qui selon lui « n’apportent rien ». Prends ça Infantino !

« Un bouleversement de la conception culturelle du football »

Bielsa a continué sa prose par une analyse qui mériterait un 20/20 au bac de philosophie : « Le fait de jouer en quatre périodes au lieu de deux mi-temps bouleverse la conception culturelle qui s’était forgée autour de l’interprétation du football. Lorsque la décision de diviser le match en quatre période a été prise, on n’a pas pensé à l’effet que cela pourrait avoir sur ce qui fait du football un sport si captivant.»

L’Argentin estime que les dirigeants du football mondial « ont plutôt pensé à d’autres répercussions que je ne commenterai pas. Je dis seulement qu’avant cette décision, le football avait une spécificité et qu’il en a désormais une autre. Et de conclure avec une pointe de regrets : « Les gens étaient tombés amoureux du foot pour cette spécificité.» En somme, le football a perdu une partie de son âme.

Nous voilà dans de beaux draps.

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