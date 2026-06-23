Une supportrice de l'Uruguay demande son compagnon en mariage, la suite va vous étonner !

El efecto mariposa. Scène touchante dans les tribunes du Stade de Miami ce lundi soir. Alors que l’Uruguay menait 2-1 face au Cap-Vert, une supportrice de la Celeste a jugé utilise de demander son compagnon en mariage.

Oui, ça change des neuneus qui font ça dans le rond central à la mi-temps, mais ça n’a pas forcément porté chance aux joueurs de Marcelo Bielsa. La preuve, quelques secondes après que la jeune femme a passé la bague au doigt de son futur époux, Hélio Varela a égalisé pour les Requins bleus… et le score n’a plus bougé (2-2).

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Plus fort que la malédiction de la statue de Rocky.