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Une superstition de Philadelphie pourrait faire perdre les Bleus

TM
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Une superstition de Philadelphie pourrait faire perdre les Bleus

Oubliez les grigris, les Américains ont mieux. Si les Bleus ont idéalement débuté leur Mondial en surclassant le Sénégal (3-1), la bande à DD, qui jouera sa deuxième rencontre face à l’Irak lundi soir, pourrait voir son destin être chamboulé à cause… d’une statue.

Tout commence en 2015. Avant un match de NFL (championnat de football américain), un maillot des New York Giants, numéro 5 de Steve Weatherford dans le dos, est enfilé sur la statue de Rocky. Quelques heures plus tard, l’équipe se sépare de son joueur et perd contre les Philadelphia Eagles (27-7). Le mythe est lancé.

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Les Irrésistibles Français ont fait passer un appel

Depuis le début de la Coupe du monde, de nombreux supporters s’amusent de cette croyance populaire et enfilent la tunique de leur sélection sur la statue de Rocky Balboa, donnant sur la façade sud du Philadelphia Museum of Art pour prendre de belles photos. Conséquence, le collectif des Irrésistibles Français a dû passer un appel sur ses réseaux sociaux pour éviter que cette croyance populaire ne porte la poisse aux Bleus.

« À tous les Français présents à Philadelphie : on vous invite à la plus grande prudence… Ne mettez surtout pas de maillot ou d’écharpe des Bleus sur la statue de Rocky ! Ici, la superstition locale est formelle : habiller Rocky aux couleurs de l’adversaire porte une scoumoune monumentale et condamne l’équipe à la défaite (demandez aux fans de NFL…). »

Avec la malédiction du Ballon d’or, ça fait beaucoup.

Déjà une surprise dans la compo de l’Irak face à la France ?

TM

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