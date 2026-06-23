La foudre Mbappé peut frapper deux fois au même endroit

Auteur d'un deuxième doublé en deux matchs dans ce tournoi, Kylian Mbappé a encore frappé un grand coup. Avec 16 buts, voilà le score de Miroslav Klose égalé, mais en seulement 16 matchs. Lionel Messi a intérêt à garder le rythme parce que le Kyks arrive à la vitesse de la lumière.

3h50. C’est le temps qu’il faut, sans incident, pour relier Paris à Toulon en TGV. Pour les (courageux) spectateurs de ce France – Irak, c’est également le temps qu’il aura fallu patienter pour voir la grande (équipe) bleue s’assurer un transat au soleil des seizièmes de finale de Coupe du monde. Pourtant, si on se borne au temps de jeu effectif, Kylian Mbappé n’aura eu besoin que de 54 minutes pour claquer deux buts et mettre fin à tout suspense. Ceci ramené au train, ça donne un Paris Montparnasse – Le Mans sans grand exotisme, mais en foot, ça peut faire voyager très loin.

Il faisait encore bien jour, dans le ciel de France comme dans celui d’Amérique, quand son concurrent Lionel Messi faisait d’un doublé contre l’Autriche grimper la marque à 18 buts, au tableau des meilleurs scoreurs de Coupe du monde. Dans un match chaotique qui s’est étiré dans le nuit – avec une gestion physique et psychologique particulière en raison de l’incertitude du déroulé – Mbappé a su lui répondre. S’il faut compter les secondes entre l’éclair et le tonnerre pour savoir où se situe l’orage, l’Argentin sait désormais que le Français n’est pas très loin. Cinq pions à quatre rien que sur cette édition et une invitation à envoyer valser toutes les calculettes : ce duel pour l’instant à distance ressemble à un concours de mangeurs de hot-dogs afin de désigner le plus glouton des deux phénomènes. Alors laissons temporairement cette course à la saucisse de côté pour nous intéresser à ce que raconte vraiment le début de compétition canon du capitaine tricolore.

L’avis des autres

D’abord, c’est la confirmation qu’il faut appréhender Kylian Mbappé comme un phénomène à part. Le garçon a pu se manger des seaux de critiques après ses deux saisons compliquées à Madrid, il a vu son ancien club soulever deux fois la Ligue des champions après son départ, il a pu être remis en cause dans son statut d’intouchable pour deux pauvres matchs amicaux : lui répondra toujours présent. Le néo-centenaire sait que « le foot est fait de culture de l’instant » et que quoi qu’il fasse, il devra composer avec les avis des pisse-froid. « Il n’y a pas de revanche, si je commence à jouer pour faire taire ceux qui me critiquent, je devrais jouer jusqu’à 80 ans, avait-il lâché après un premier doublé contre le Sénégal. Je joue pour marquer l’histoire de mon pays, faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du monde. » C’est avec cet état d’esprit qu’il a enragé contre lui-même au moment de ses trois ou quatre ratés en fin de match.

Je représente 67 millions de français, j’essaie toujours de rendre fier mon pays et de représenter ses couleurs. Kylian Mbappé

La pression peut être aussi forte que la pluie qui s’est abattue sur le Lincoln Financial Field de Philadelphie, elle continuera de couler sur lui. « J’ai l’impression d’être un joueur qui a pleinement mesure de ce qu’il joue. Je représente 67 millions de français, j’essaie toujours de rendre fier mon pays et de représenter ses couleurs, avait-il confié en conférence de presse d’avant-match. Pas mal de joueurs, avec la pression d’un Mondial, n’en profitent pas tellement. Moi j’essaie de profiter de chaque seconde. Je sais que j’ai des qualités mais je ne pense pas qu’un doublé en premier match de Mondial soit suffisant pour montrer mon talent. » Raison pour laquelle il a remis ça cette nuit, en attendant les autres.

Faire parler la foudre

Voir Kylian dans le peloton de tête des buteurs de ce Mondial américain, c’est aussi et surtout le signe d’un collectif français en bonne santé. « Je pense que sur le terrain, on est une équipe plus offensive que 2018 et 2022, beaucoup plus portée vers l’avant », décrivait-il, désormais en phase avec son rôle en pointe : « J’ai fait trois Coupes du monde, une à droite, une à gauche et celle-ci, pour l’instant, devant. La position dans laquelle je joue n’est pas très importante, c’est une question d’animation. ». Là où les Argentins semblent avoir le devoir de servir leur leader, là où les Portugais sont désormais pétrifiés rien qu’à l’idée de prononcer le nom de CR7, le patron de l’attaque française est aujourd’hui est en bout de chaîne d’une machine bien huilée, où chacun a sa partition mais aussi la possibilité de s’exprimer.

Ainsi, il sait à quel point est précieuse la science du jeu de Michael Olise : le Munichois l’a encore mis sur orbite pour lâcher son premier pétard du gauche. Il sait à quel point il était important remettre la tête de son pote Ousmane Dembélé à l’endroit : la passe décisive puis le but du Ballon d’or ont été célébré avec toute cette précaution-là. Sinon dans quelle dictature le despote dirait : « C’est nous les offensifs qui avons été mis en valeur lors de ce premier match mais c’est l’avantage de cette équipe, c’est qu’on a beaucoup de talents. Ça peut être un jour le jour de l’un, l’autre le jour de l’autre. » Le défi à venir semble désormais le plus dur : continuer sur ce rythme dans la durée et quand la route s’élèvera. D’autres défenses, d’autres adversités attendent les Bleus, et c’est à ce moment-là qu’il faudra sortir de sa boîte. Même si le passé a déjà prouvé que Mbappé n’est pas du genre à se planquer sous un lit quand les éléments se déchaînent.

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