Un nouveau joueur portugais cyberharcelé après avoir parlé de Cristiano Ronaldo

Une victime de plus de la folie des groupies. En marge de Portugal-Ouzbékistan, Francisco Conceição était de corvée en conférence de presse. Le joueur de la Juve n’a pas hésité à louer l’influence de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection : « Quand il s’agit de marquer des buts, il n’y a personne de meilleur que Cristiano. »

Mais également de très justement préciser que CR7 n’était pas le seul joueur de la Seleção : « Nous n’avons pas d’obligation de lui passer le ballon, ni la nécessité, je passe à qui est le mieux démarqué. Cristiano est là pour aider, comme n’importe quel autre joueur. » Bref, des déclarations banales et allant même dans le sens de Cristiano qui n’ont… pas du tout plu aux fans de l’attaquant portugais.

Une nouvelle vague de cyberharcèlement

Sur la dernière publication Instagram de Francisco Conceição, des dizaines de milliers d’internautes se sont empressés d’exprimer de manière très virulente leur mécontentement. Insultes, moqueries, commentaires pro-CR7, etc. : tout y est passé. La secte virtuelle de Cristiano Ronaldo n’en est pas à son coup d’essai : la semaine dernière, leurs victimes étaient João Neves et Bruno Fernandes.

Un p’tit mot du capitaine pour calmer ses disciples ?

La réponse subtile de Cristiano Ronaldo à la suite du cyberharcélement subi par João Neves