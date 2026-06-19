João Neves victime de cyberharcèlement par les fans de Cristiano Ronaldo

L’enfer des réseaux sociaux. Comme souvent depuis quelques années, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment aidé le Portugal, tenu en échec contre la République démocratique du Congo (1-1), pour commencer la Coupe du monde.

Après la rencontre, João Neves a simplement été interrogé sur son capitaine, faisant tranquillement comprendre que tout le monde était dans le même bateau : « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C’est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres. » Une décla anodine, mais les groupies de CR7 ont décidé de la voir comme une déclaration de guerre.

Une vague de harcèlement

Depuis cette réaction, le milieu du PSG, et d’ailleurs unique buteur du Portugal lors de la rencontre contre la RDC, subit une vague de harcèlement de la part des fans de CR7.

Sur les réseaux sociaux, le joueur de 21 piges voit apparaître de nombreux commentaires négatifs. Et ce n’est pas le seul, puisque Bruno Fernandes, qui a liké une publication de Neves, se fait lui aussi prendre en grippe par une partie de la Ronaldo community.

Y a d’la João.

Les sœurs de Cristiano Ronaldo volent à sa rescousse