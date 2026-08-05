Luka Modrić a un contentieux avec Gonçalo Ramos

Avec tout le respect pour Niclas Füllkrug et Santiago Giménez, évidemment. Alors que les deux avant-centres de métier (arrivé en janvier pour le premier, blessé pour le second) de la saison dernière de l’AC Milan avaient planté 2 buts, Luka Modrić, qui a prolongé d’une saison, salue l’arrivée de Gonçalo Ramos cet été. « Je l’ai beaucoup suivi, et c’est un excellent attaquant, souriait le Croate à la Gazzetta dello Sport. C’est peut-être exactement ce dont nous avions besoin et ce qui nous a manqué par le passé. J’espère qu’il continuera sur sa lancée, comme il l’a fait dans tous les clubs où il a joué. »

Un Ramos qui n’était pas dans l’équipe de Modrić

Avant de se rappeler de ce que l’attaquant portugais avait réalisé au Mondial : « J’ai récemment eu une… mauvaise expérience avec lui, puisqu’il a marqué le but qui a éliminé la Croatie de la Coupe du monde. » Interrogé sur le fait que le sujet a depuis été évoqué entre les deux hommes, le milieu de terrain qui fêtera ses 41 ans dans un mois souriait : « Non, je lui ai déjà dit aux États-Unis. Je ne veux pas revenir sur ce sujet car ce n’est pas un bon souvenir. »

Avec le PSG, l’avant-centre de 25 ans a inscrit 45 buts et distribué 10 passes décisives en 131 matchs, en étant impliqué sur un pion toutes les 98 minutes de jeu. Ce que l’AC Milan cherche en déboursant 70 millions d’euros.

Au plus grand bonheur du charbonneur quarantenaire de l’entrejeu milanais.

Pas de vainqueur dans le derby amical milanais