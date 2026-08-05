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« Il doit partir » : Luis Figo dézingue Gianni Infantino

EL
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«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Il doit partir<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : Luis Figo dézingue Gianni Infantino

Et ça continue ! Tous les acteurs du foot mondial s’unissent pour tirer dans le même sens : en direction de Gianni Infantino. La balle de Luis Figo, envoyée à travers une tribune publiée dans le Daily Mail, n’était clairement pas perdue. Le Ballon d’or 2000 estime que le président de la FIFA a dépassé les bornes et qu’il doit aussitôt démissionner : « Infantino doit partir. Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais il n’est pas trop tard pour sauver le football. Il doit partir. Maintenant. »

« Vil, trompeur et intéressé »

Figo a même attaqué Infantino frontalement, jugeant qu’il est « ce qu’il y a de plus vil, de plus trompeur et de plus lâchement intéressé ». Je dirai même plus : « Il est d’une bassesse, d’une duplicité et d’un égoïsme lâche sans précédent à mes yeux. » C’est violence, mais ça joue !

Proche Aleksander Čeferin, dont l’animosité envers Infantino est connue, le Portugais pense que le principal problème du projet de vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés est son annonce surprise : « Si l’idée était si bonne, pourquoi ne pas en avoir informé vos membres lorsque vous les aviez tous réunis dans une même salle, avant la finale de la Coupe du monde ? Si le plan était si solide, pourquoi ne pas avoir exposé à vos membres aussi bien les risques que ce que vous présentez comme des avantages ? Pourquoi ne pas avoir joué franc-jeu sur le fait qu’il devait, au bout du compte, vous assurer un poste rémunéré à hauteur de 30 millions de dollars par an ? L’homme capable d’agir ainsi appartient au passé de ce sport et ne doit jouer aucun rôle dans son avenir. »

Quand de telles critiques viennent d’un traître, ça fait encore plus mal.

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EL

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