Ce que Gianni veut, Infantino obtient

Son projet de vendre la Coupe du monde est rejeté de toutes parts et laissent le monde du foot perplexe ? Qu'importe, Gianni Infantino en a vu d'autres. Habitué aux coups de force, le président de la FIFA n'en est pas à son coup d'essai en termes d'idées farfelues. Le problème, c'est que bien souvent, le dernier mot de l'histoire... est pour lui.

→ La Coupe du monde à 48 équipes

C’est son accomplissement le plus récent. Acté depuis un bon paquet d’années déjà, la première Coupe du monde à 48 équipes de l’histoire s’est déroulée cet été entre le Mexique, le Canada et surtout, surtout, les États-Unis. Un élargissement qui a fait grincer des dents, n’a pas forcément convaincu, mais dont il s’est évidemment largement félicité et gargarisé. Et finalement, les principales critiques servent aujourd’hui à justifier la prochaine étape : le Mondial à 64 oblige…

→ La Coupe du monde des clubs

Vous vous embêtez l’été sans Euro ou sans Coupe du monde ? Gianni Infantino a le remède contre l’ennui : du foot, du foot et encore du foot, bienvenue à la Coupe du monde des clubs ! Lancée en grand pompe à l’été 2025, la compétition, franc succès financier, a servi de rampe de lancement au véritable Mondial, puisqu’ayant pris place aux États-Unis, déjà. Disputé tous les quatre ans, pour le moment, ce rendez-vous pourrait lui se tenir tous les deux ans, histoire de faire un max de fric et de mettre fin aux congés des footeux.

→ Donner le prix de la paix à un belligérant

Comment contenter son meilleur pote du moment ? En lui offrant le prix de la paix de la FIFA pardi ! Frustré de ne pas avoir été nobelisé pour sa soi-disante œuvre pacifique au niveau mondial, le magnat américain a pu se consoler avec celui de son gars sûr Infantino. Prix de la paix donc pour Donald Trump : kamoulox.

→ Sa nationalité libanaise

Italo-suisse, le père Infantino est aussi marié à Leena Al Ashqar, libanaise. Normalement, pas de quoi assurer l’obtention de la nationalité. Et pourtant, contre le financement d’un stade de 30 000 places aux frais de la FIFA, le règlement peut bien se contourner. Au mépris des luttes sociales déjà en cours ou de toute équité, oui, évidemment.

→ Atteindre la barre des 10 ans après avoir doublé Platoche

Secrétaire général de l’UEFA dans l’ombre de Michel Platini, Gianni Infantino n’était pas vraiment programmé pour devenir ce président omnipotent de la FIFA, autocrate à peine caché, prêt à tout pour dénaturer le foot. Si So Foot a retracé son accession au pouvoir au détriment de Michel Platini et son parcours, voilà donc 10 ans que boss du ballon rond est en place. Un pari que peu auraient fait et pourtant. Le voilà, plus puissant que jamais, pouvant se pavaner sur un Instagram avec un gâteau et une soirée spéciale pour ses 10 piges à la tête de la FIFA. Un anniversaire de monarque, ni plus ni moins.

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→ Transformer la finale du Mondial en Super Bowl et mettre des quarts temps dans le foot

Dans le football, la mi-temps c’est 15 minutes et chaque période dure 45 minutes. Surtout si on parle d’une finale et plus globalement de la Coupe du monde… sauf si c’est le Mondial que les US s’accaparent et qu’il faut faire rentrer du flouze. En un claquement de doigts Gianni Infantino a trouvé la poule aux œufs d’or. Il va fait très/trop chaud aux États-Unis cet été ? Instaurons des pauses fraîcheurs et transformons le foot en sport américain, bingo ! On peut gratter quelques millions en organisant un méga concert pendant l’événement le plus regardé au monde ? Grosse frappe dans la toile d’araignée et énorme show coupant le match pendant… 27 minutes. Les joueurs et leur dynamique, rien à foutre bon sang.

→ S’acoquiner avec les politiques…

Les sphères du foot et de la politique sont deux mondes censés restés bien distincts, insolubles l’un dans l’autre. Ils discutent, montent possiblement quelques projets communs, mais ne se confondent pas. Pour Infantino, cela relève certainement d’une certaine faiblesse du monde du foot puisqu’il a décidé de mélanger les deux univers, et plutôt bien comme il faut. Ses meilleurs potes depuis sa prise de poste : Vladimir Poutine, Tamim ben Hamad Al-Thani, Mohammed ben Salmane et bien sûr Donald Trump. Résultat, la Maison-Blanche a carrément contacté la FIFA pour faire annuler un carton rouge. Il a même réussi à s’incruster dans la délégation française au forum économique de Davos en 2018 ! Sans même évoquer un voyage à 30 000 boules pour aller voir le pape à Rome, lui offrir un maillot et prendre une photo avec.

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→ … et se mettre les légendes du jeu dans la poche

Djorkaeff, Karembeu, Roberto Carlos, Ronaldo, Materazzi, Ronaldinho, Matthäus, Kaka, Seedorf, Del Piero, Cafu, Haaland père, Rivaldo, Bebeto, Casillas, Deco, Ramos… La liste est longue et surtout non exhaustive. On le sait et ce n’est pas un secret de polichinelle, les anciennes gloires du foot sont toujours bonnes à avoir dans sa poche. Faut-il croire que le râtelier Infantino est plutôt nourrissant. Il est toujours impressionnant de constater à quel point le président de la FIFA est toujours accompagné d’une belle troupe de « FIFA Legends » transformés en VRP de luxe lors de ses différents déplacements. Tous ces joueurs qui ont grandi grâce au foot n’ont pas vraiment de problème à voir le grand magnat du foot dénaturer leur sport. La soupe est bonne.

Quel champion du monde 2018 ferait un bon sélectionneur des Bleus ?