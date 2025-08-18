S’abonner au mag
Un Mondial des clubs à 48 équipes tous les deux ans ?

MBC
Un mois après la démonstration de Chelsea contre le PSG, le Mondial des clubs continue de faire parler de lui. D’après des informations révélées par le Guardian ce dimanche, la FIFA envisagerait d’organiser cette nouvelle compétition tous les deux ans. La fédération internationale répondrait alors à la demande des grands clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Liverpool, désireux de participer plus régulièrement à ce tournoi lucratif.

48 équipes comme la Coupe du monde

Ce changement, s’il est confirmé, entrerait en vigueur après le prochain Mondial des clubs en 2029. La FIFA envisagerait aussi d’augmenter le nombres d’équipes participantes, passant de 32 à 48 comme pour la Coupe du monde 2026. Alors que la première édition organisée aux États-Unis a rapporté plus de deux milliards de dollars, ce nouveau format permettrait aux clubs d’accroître encore davantage leurs revenus.

