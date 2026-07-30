En Colombie, une réserve élimine son équipe A lors d'un match de Coupe

Roulez jeunesse ! Un rêve est devenu réalité pour le Barranquilla FC qui a battu ce mercredi soir, l’Atlético Junior en Coupe de Colombie. Ce qui pourrait s’apparenter au simple exploit d’une équipe de seconde division contre une équipe deuxième de la Primera A s’est transformée en affaire de famille, étant donné que le CD Barranquilla n’est autre que l’équipe B de l’Atlético Junior. Une rencontre réglée aux tirs au but et, s’il vous plaît, par une panenka.

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Barranquilla : un très gros club formateur

Sous ses airs d’équipe B, le Barranquilla FC est surtout une équipe de transition vers le monde pro pour les jeunes pouces de l’Atlético Junior. Ces dernières années, Luis Diaz, Carlos Bacca ou encore Teófilo Gutiérrez ont fait l’ascenseur entre les deux clubs, avant de jouer en Europe.

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