L'UEFA enverrait bien Nasser al-Khelaïfi au front contre Infantino

Encore une nouvelle casquette pour Nasser ? C’est maintenant un secret pour personne, l’UEFA est en conflit ouvert avec la FIFA, surtout depuis les dernières annonces de Gianni Infantino et la création d’une société commerciale de la FIFA. L’instance européenne, dirigée par Aleksander Čeferin, cherche donc un candidat pour mettre des bâtons dans les roues au grand ami de Donald Trump. Selon Politico, elle souhaiterait que cet homme soit Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG.

Pour le moment, c’est non

Problème : on se retrouve dans la même situation que lors des élections des délégués en primaire. On a un candidat tout trouvé, mais qui ne veut pas se présenter, et la balle est dans son camp. En effet, le dirigeant parisien ne souhaite pas se lancer dans la course à la présidence de la FIFA, selon RMC Sport. Un proche du Qatari aurait même confié que « Nasser n’a absolument aucune ambition, aucune intention ni aucun intérêt pour ce rôle à la FIFA. Il continuera à soutenir discrètement toutes les institutions du football mondial et européen. »

Les entretiens individuels sont lancés.

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