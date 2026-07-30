Michael Olise a pris son temps pour digérer l'élimination

Quand on vous dit qu’il est différent. Mutique face au but mais pas seulement durant la Coupe du monde, Michael Olise est sorti de sa boîte dans la soirée de mercredi pour adresser un message aux Françaises et aux Français sur son compte Instagram, parlant d’une « immense déception » dix jours après la sortie des Bleus. Un message assez classique dans ce genre de circonstances.

Tourné vers l’avenir

« Ce n’est pas ainsi que nous imaginions conclure cette Coupe du monde », a-t-il avancé. À l’image de Kylian Mbappé, s’il souligne sa fierté « d’avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde », il note tout de même qu’il aurait préféré soulevé le trophée.

Embed www.instagram.com

Par delà le « rêve » de porter le maillot bleu, et si on l’a parfois senti un peu en dilettante, le Bavarois rassure tout le monde et semble déjà tourné vers le prochain Euro, ou le prochain Mondial : « C’est cet objectif qui continuera de nous animer, et nous espérons pouvoir, à l’avenir, vous offrir de nouveaux moments de joie et des souvenirs inoubliables à vivre à nos côtés. »

Enfin, et même si l’actualité tend plutôt vers le neuf que le vieux, Olise a eu un mot pour son tout premier sélectionneur, Didier Deschamps : « Je tiens également à remercier le sélectionneur de m’avoir offert ma première sélection en équipe nationale et d’avoir cru en moi, même dans les moments les plus difficiles. Je vous en serai toujours reconnaissant et je vous souhaite le meilleur pour la suite, quelle que soit la voie que vous choisirez. »

Dix jours pour écrire sa rédaction, mais on dirait qu’Olise a validé son français B2.

Après Zidane, l'équipe de France continue sa révolution