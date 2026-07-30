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Privatisation de la Coupe du monde : Infantino promet « un processus démocratique »

ABS
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Privatisation de la Coupe du monde : Infantino promet «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>un processus démocratique<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Gianni se défend. Après l’annonce de la FIFA d’une volonté de privatiser la Coupe du monde, le président de l’instance a tenu à réagir à travers une vidéo publiée par la FIFA pour mettre les choses au clair.

Infantino a tout d’abord précisé que le projet n’était pas une « obligation » mais une « opportunité ». Il a ensuite surenchéri en évoquant une « offre qui s’inscrit dans le cadre d’un processus démocratique ». Une proposition qui, pour lui, « marque le coup d’envoi d’un processus de consultation ».

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Un projet (très) mal parti

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette annonce de vouloir privatiser la Coupe du monde, a priori passée sans consultation de quiconque, semble assez mal partie, si elle venait vraiment à s’inscrire dans un processus démocratique. Pour rappel, confédérations, institutions politiques et associations de clubs se sont alliées pour exprimer leurs profonds désaccords quant au projet.

À moins que la voix du président de la fédération tchèque de football compte triple ? On peut s’attendre à tout avec Gianni.

Qui pour remplacer Bradley Barcola au PSG ?

ABS

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