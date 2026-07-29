L’UEFA dénonce l’ultimatum d’Infantino

À Nyon, les gants sont tombés. Moins de 24 heures après sa première sortie contre le projet de Gianni Infantino, l’UEFA a publié un nouveau communiqué encore plus salé. L’instance européenne réagit cette fois à la date limite fixée aux fédérations : soutenir le projet de la FIFA avant le 19 septembre ou voir disparaître la proposition de versement exceptionnel. « Cela dit tout ce que vous devez savoir sur ce plan », lâche l’UEFA. Difficile de faire plus clair.

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Les amis d’abord

Après avoir échangé avec plusieurs acteurs du football, l’instance européenne assure que l’opposition au projet est désormais « importante et croissante ». Elle accuse surtout la FIFA d’utiliser le football pour « s’enrichir et enrichir leurs amis », avant de demander à ce que les fédérations, les clubs, les ligues, les joueurs et les supporters redeviennent la priorité.

Un deuxième communiqué en moins d’une journée et toujours aucune invitation à boire un café.

Gianni Infantino, la mauvaise idée de trop ?