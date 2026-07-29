Jordan Henderson quitte Brentford et devrait s'engager chez un cador de Premier League

La tournée continue. Brentford vient d’officialiser le départ de Jordan Henderson, les deux parties se sont séparées d’un commun accord.

Un intérêt de Chelsea croissant

Après un an passé chez les Bees et alors qu’il restait encore un an de contrat au milieu de terrain de 36 ans, Henderson quitte donc le club de la banlieue londonienne. L’ancien joueur de Liverpool a ainsi disputé 34 matchs toutes compétitions confondues pour un but et trois passes décisives lors de la saison 2025-2026.

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Dans le communiqué de départ publié par le club, Henderson n’a pas hésité à livrer quelques mots après son aventure : « Je quitte Brentford avec beaucoup de gratitude pour l’opportunité que le club m’a offerte, ainsi que pour le soutien et l’attention dont moi et ma famille avons bénéficié dès le premier jour. Revenir en Premier League était très important pour moi, et Brentford m’a donné cette chance. Je leur en serai toujours reconnaissant. J’espère avoir pu aider l’équipe durant une période importante pour le club. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble la saison dernière, et tout le monde impliqué peut en être fier. » Selon The Athletic, l’international anglais serait pisté par Chelsea, tout comme Danny Welbeck.

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Deuxième jeunesse.

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