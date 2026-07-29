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Le nouveau tour de passe-passe de Gianni Infantino

LB
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Le nouveau tour de passe-passe de Gianni Infantino

L’argent est le nerf de la guerre. Selon plusieurs médias britanniques, une lettre signée par Gianni Infantino et envoyée aux 211 fédérations de football proposerait une transaction financière pour les fédérations qui accepteraient de soutenir son projet d’ouverture des droits commerciaux des prochaines Coupes du monde à des investisseurs privés.

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Réponse attendue le 19 septembre au plus tard

Le président de la FIFA a ainsi fixé la date butoir du 19 septembre pour que les différentes fédérations prêtent allégeance à son projet qui a suscité de nombreuses réactions négatives. Pour pouvoir leur forcer la main, Infantino propose 40 millions de dollars (soit un peu plus de 35 millions d’euros) à ceux qui soutiendraient ce changement majeur. Sur ces 40 millions de dollars proposés, la moitié serait à disposition des fédérations dès le 1er janvier 2027 rapporte la BBC.

Tout va très bien, Madame la Marquise.

Gianni Infantino, la mauvaise idée de trop ?

LB

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