Un joueur prêté signe définitivement au Paris FC pour 12 millions

Sécurisé au chaud. Alors que l’ailier Luca Koleosho repartait vers Burnley, le Paris FC a rapatrié jusqu’en 2031 celui qui avait réalisé 4 bons mois en Île-de-France, étant utilisé en supersub et décisif à quatre reprises (18 matchs).

Le prix à payer ? Environ 12 millions d’euros selon Le Parisien, tarif à l’anglaise, Burnley redescendant en Championship.

Bientôt les 100 patates

Convoqué avec le Canada en 2022, natif des États-Unis, international italien (2 sélections en juin dernier) et formé en Catalogne à l’Espanyol, ce citoyen du monde de 21 ans découvrira un nouvel entraîneur avec Liam Rosenior, et de nouveaux coéquipiers avec les recrues Patrick Zabi, Pablo Pagis, Lassine Sinayoko et Emmanuel Mbemba en plus de son compatriote Diego Coppola, lui aussi acheté définitivement après un prêt de quelques mois.

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La somme totale dépensée par le PFC depuis le début du mercato s’élève désormais à 88 millions d’euros, hors bonus, soit pratiquement les budgets de Toulouse et d’Auxerre cumulés la saison dernière (selon L’Équipe).

Tout ça pour arracher une place en barrages de Ligue Conférence à la dernière journée.

Pablo Pagis s’illustre encore avec le Paris FC