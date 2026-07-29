En Ligue des champions, une remontada pour le Dinamo Zagreb

Changement de Dinamo. Mené 0-2 par les champions de Suisse du FC Thoune après un match nul à l’aller (1-1), le Dinamo Zagreb se dirigeait ce mardi soir vers la Ligue Europa plutôt que vers la Ligue des champions dans ce 2e tour qualificatif pour la C1.

Mais les Croates sont toujours en course, grâce à un retournement de situation : deux buts en quatre minutes, un dernier à la 112e minute pour délivrer le stade.

Dans les autres matchs de la soirée, le Sturm Graz (Autriche) a réaffirmé sa supériorité sur les Hearts (Écosse) lors du match aller (4-0) en s’imposant une nouvelle fois (0-2), tout comme le Sabah FC (Azerbaïdjan) sur le KuPS (Finlande) : 1-0, 0-2.

Une séance de tirs au but et la suite du programme ce soir

Pendant que les champions suédois de Mjälbby assuraient l’essentiel (0-0) contre les Gibraltariens du Lincoln FC après une large victoire lors du premier match (3-0), le Shamrock Rovers (Irlande) pensait avoir fait le nécessaire pour recoller l’écart de deux buts du match aller, avant de se faire reprendre en fin de match (2-1), au profit de l’Ararat-Armenia qui continue l’aventure.

La rencontre qui a fait frissonner la moustache des plus gros hipsters devant leur téléviseur ce mardi soir est sans aucun doute ce magnifique NK Celje (Slovénie) – Egnatia (Albanie). Après un 3-3 en première partie, la deuxième a offert quatre nouveaux pions, dont deux en prolongation et une séance de tirs au but finalement à l’avantage des champions du pays de Pogačar.

Suite du programme de C1 ce soir avec huit matchs, dont celui du Fenerbahçe qui n’a pas assuré sa qualification contre les vice-champions polonais du Górnik Zabrze (0-1 à l’aller).

Sale soirée pour les Hearts : les résultats de mardi en Ligue des champions