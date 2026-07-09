Le dossier Mason Greenwood bientôt bouclé à l’OM ?

Vite, de l’argent dans les caisses. Le Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid se sont grandement activés ces dernières heures pour conclure le dossier de Mason Greenwood et c’est le club turc qui tiendrait la corde pour faire venir l’Anglais. En effet, la formation stambouliote proposerait une offre à 40 barres à l’OM avec des bonus, mais sans commission d’agent pour ce deal, selon L’Équipe.

À la Commanderie, l’idée serait d’en obtenir dix de plus. En revanche côté joueur, le contrat proposé à l’ailier de 24 piges aurait convaincu son entourage d’envisager l’option d’un départ en Turquie.

L’argent plutôt que le sportif ?

Si le contrat faramineux proposé par le Fenerbahçe est alléchant, ce ne serait pas le choix numéro un de Greenwood, selon les informations du quotidien sportif. L’ancien Mancunien serait davantage séduit par le projet du club de Diego Simeone. Problème : l’offre serait moins rentable pour les dirigeants phocéens.

Le club madrilène propose 45 patates avec cinq de bonus, mais il faut ajouter à cela des commissions d’agent ainsi que l’intéressement du joueur sur son transfert car l’OM l’avait associé à un futur mouvement pour ne pas faire exploser la grille salariale en 2024 lors de son arrivée.

Pour rappel, Marseille devra verser 40 % de sa vente à Manchester United qui détient des parts du joueur.

L’OM boucle son premier gros coup du mercato