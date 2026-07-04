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Le président de l’OM affirme que son club devait être exclu des compétitions européennes 

MBC
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Le président de l’OM affirme que son club devait être exclu des compétitions européennes 

Le patron prend la parole. Depuis début juillet, Stéphane Richard est officiellement le nouveau président de l’Olympique de Marseille. L’occasion pour l’ancien PDG d’Orange de s’exprimer dans La Provence, entre autres sur l’exclusion de la Ligue Europa évitée par le club phocéen fin juin. Sur ce sujet, Richard indique que « le club avait un très fort risque sur l’UEFA ».

Le président de l’OM affirme même que « le club devait être exclu dès la saison prochaine des compétitions européennes, une sanction normale compte tenu des dérapages budgétaires et financiers massifs à l’issue de la saison 2025-2026 et aggravé par le non-respect du ratio entre la masse salariale et les revenus ».

Une amende de 10 patates

Après trois semaines en suspens, l’instance du football européen avait finalement autorisé le club olympien à disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Sous peine de ne pas pouvoir jouer les compétitions européennes en 2027-2028, l’OM devra néanmoins endiguer ses pertes d’ici un an. Le club a aussi écopé d’une amende de 10 millions d’euros.

« L’exclusion n’aurait fait qu’aggraver les problèmes »

Pour éviter la sanction suprême qui pendait au nez des Marseillais, le propriétaire Frank McCourt et Stéphane Richard ont exposé divers arguments à l’UEFA. D’après le nouveau président de l’OM, l’exclusion « n’aurait fait qu’aggraver les problèmes. Elle aurait eu un effet de choc sur le club, ses supporters, ses sponsors, sans apporter aucune solution pour résoudre la crise. » 

La première victoire de la saison est là !

L’OM partira en Afrique pour sa préparation

MBC

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