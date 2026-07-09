S’abonner au mag
  • Liban
  • Nejmeh SC

Un club libanais pour lequel Pelé a joué célèbre un titre comme les Norvégiens 

NB
9 Réactions
Un club libanais pour lequel Pelé a joué célèbre un titre comme les Norvégiens 

La dernière fois que le « Viking row » a retenti, c’était après avoir éliminé le pays de Pelé. En faisant de cette célébration leur signature, les Norvégiens inspirent le monde entier. Au Liban, c’est le Nejmeh SC, club pour lequel Pelé a joué un match amical, qui s’est mis à ramer après un titre.

Embed www.instagram.com

Le passage éphémère de Pelé en 1975

En avril 1975, quelques jours avant le déclenchement de la guerre civile libanaise longue de 15 ans, la légende brésilienne est en pleine tournée internationale. Il dispute une rencontre avec ce club de Beyrouth contre une sélection de joueurs issus d’universités francophones.

D’abord gardien de but, il entre sur le champ et aide son équipe à remporter le match 2-0. C’est sur ce même score que Nejmeh SC a remporté sa neuvième Coupe du Liban face à Al-Hikma. Avec le viking row en célébration.

Pas sûr que Pelé l’aurait fait avec les Norvégiens ce dimanche soir.

Bruno Guimarães dévasté après l’élimination du Brésil

NB

Commentaires

Les membres ont posté 9 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Tampon! n°14

à partir de 6.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.