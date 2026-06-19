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Quand le parlement norvégien se transforme en stade de foot

EM
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Quand le parlement norvégien se transforme en stade de foot

Imaginez une seule seconde une ola lancée par Louis Boyard (LFI) qui irait jusqu’à Jean-Philippe Tanguy (RN). C’est un peu ce qu’il s’est passé en Norvège. En pleine séance au parlement et au rythme du maillet de son président, les députés ont repris la nouvelle chorégraphie des supporters de la sélection présents aux États-Unis pour la Coupe du monde, qui miment les rameurs Vikings. 

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 Le « Viking row »

Cette chorégraphie, inspirée par l’histoire des Vikings, a été réalisée par les supporters lors du match amical contre la Suède, le 1er juin dernier, pour célébrer leur retour en Coupe du monde, eux qui étaient absents depuis l’édition 98 en France. Après le clapping des Islandais, c’est donc cette nouvelle animation qui fait le tour de la Scandinavie (et sans doute, bientôt le tour du globe), jusqu’au point où des politiques se l’approprient en pleine séance à l’Assemblée. 

Pour une fois que le foot et la politique font un bon mélange.

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EM

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