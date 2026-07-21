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Un joueur a gagné plus d'abonnés que Vozinha pendant le Mondial

EM
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Un joueur a gagné plus d'abonnés que Vozinha pendant le Mondial

À 2,7 millions près. Devenu une véritable icône de cette Coupe du monde 2026, Vozinha a vu sa cote de popularité littéralement exploser, notamment sur les réseaux sociaux. Les jours précédant le Mondial et ce fameux match nul face à l’Espagne (0-0), le gardien du Cap-Vert ne comptait que 30 000 abonnés sur son compte Instagram. Désormais, son compteur a explosé, avoisinant les 29 millions de followers. Mais ce n’est pas lui le grand gagnant numérique de l’aventure américaine.

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L’incroyable boom d’Erling Haaland

En plus d’avoir enfilé les buts (7) avec cette enthousiasmante équipe de Norvège, Erling Haaland a gagné 32,1 millions d’abonnés sur le réseau social, d’après Sportico. Il en compte désormais 72,7 millions et est le joueur qui a gagné le plus de suiveurs durant la compétition.

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Du côté des Français, un seul joueur est classé dans ce top 10, en la personne de Michael Olise, qui a doublé son nombre d’abonnés, passant de 5,2 à 10,9 millions.

En même temps, quand tu débarques à l’aéroport avec un raton laveur, ça attire l’œil.

La Norvège enregistre la plus grande progression au classement FIFA des nations engagées

EM

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