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Le gardien du Cap-Vert devient une star des réseaux sociaux

EL
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Le gardien du Cap-Vert devient une star des réseaux sociaux

Sous le feu des projecteurs. Avec un blase pareil, impossible d’oublier Vozinha. Le gardien de Cap-Vert a décidé de ne pas rester dans l’histoire uniquement grâce à son patronyme en signant une performance XXL face à l’Espagne (0-0), une masterclass comme disent ceux qui vivent leur troisième Coupe du monde.

Plus de trois millions de nouveaux amis

À 40 ans, le portier a logiquement été élu homme du match et a dû recevoir un nombre de notifs incalculables sur son téléphone. Alors qu’il ne comptait « que » 50 000 followers sur Instagram au coup d’envoi, Vozinha a vu ce chiffre exploser ces dernières heures. Au moment d’écrire ces lignes, plus de trois millions de personnes se sont abonnées et ça devrait encore continuer.

« C’est fou », a-t-il soufflé en zone mixte. Malgré ses 89 sélections et sa récente nomination pour le titre de meilleur gardien africain de 2025, il n’a pas prolongé son contrat avec Chaves, en deuxième division portugaise. Ce buzz pourrait lui ouvrir quelques portes.

Lui est plutôt du genre à les fermer à double tour.

En 2026, il faut un Cap-Vert

EL

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