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Une nouvelle espèce de limace porte le nom du gardien du Cap-Vert

TM
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Une nouvelle espèce de limace porte le nom du gardien du Cap-Vert

Sacré hommage. Grande révélation de la Coupe du monde 2026, Vozinha, le gardien du Cap-Vert, éliminé par l’Argentine en 16es de finale (3-2 ap) a été honoré d’une drôle de façon. Jesus Ortea, un biologiste espagnol, a découvert une nouvelle espèce de limace de mer rouge et a décidé de la nommer « Aldisa vozinhai », signifiant « limace de mer Vozinha ».

Ce dernier, qui a effectué ses recherches pendant le Mondial, a expliqué que c’était sa manière de remercier le peuple de la petite île africaine, qui a obtenu la Médaille du mérite environnemental en 2023. 

Pas une première pour le biologiste

Ce n’est pas la première fois que Jesus Ortea fait un clin d’œil au football. Déjà en 2019, l’Espagnol avait découvert un escargot de mer qu’il avait nommé Keylor Navas, le portier du Costa Rica et du Real Madrid.

Le vestiaire de l’Inter Miami pourra le chambrer.

Un gardien réussit plus de dribbles que Cristiano Ronaldo

TM

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